В убийстве 14-летней девочки в Воронежской области заподозрили ее одноклассника

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Павловском районе Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнего школьника, подозреваемого в убийстве своей одноклассницы, тело которой было обнаружено среду, сообщает СУ СКР по региону.

"Во взаимодействии следователей, криминалистов регионального следственного управления СК России и сотрудников полиции преступление раскрыто в кратчайшие сроки, был установлен и задержан подозреваемый в совершении указанных преступлений, им оказался 14-летний местный житель - одноклассник погибшей девочки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 октября между двумя подростками произошел конфликт. Дождавшись, когда девочка направится домой после школы, одноклассник подкараулил ее лесополосе, избил, нанося удары ногами и деревянными палками по голове. От полученных травм школьница скончалась на месте. Подросток, взяв ее мобильный телефон, скрылся.

Тело 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти нашли 11 октября около 20:00. Рядом с ним находился чехол от мобильного телефона школьницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 105 (убийство, сопряженное с разбоем), пункту "в" части 4 статьи 162 (разбой) УК РФ.