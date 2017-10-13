Жительница Челябинска узнала от пенсионного фонда о своей смерти

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пенсионерке из Челябинска, потерявшей семь лет назад паспорт, пришлось доказывать в суде, что актовая запись о ее смерти является недействительной, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в пятницу.

В прокуратуру обратился районный отдел пенсионного фонда, по заявлению которого 66-летняя женщина, получающая пенсию в Челябинске, уже три года числится умершей в Перми.

Выяснилось, что запись о смерти женщины с такими персональными данными в 2014 году сделана в отделе ЗАГС Свердловского района Перми.

Между тем, пенсионерка с 1981 года зарегистрирована и проживает в Челябинске и уже десять лет получает пенсию по старости. Однако в 2010 году она потеряла свой паспорт. В прокуратуре предположили, что неизвестные лица воспользовались ее документом в другом регионе.

Прокурор района в интересах пенсионерки обратился в суд, который признал актовую запись о смерти недействительной.