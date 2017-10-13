Сочинского конвоира обвинили в гибели сбежавшего арестанта

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае в отношении конвоира, по вине которого сбежал и погиб арестованный. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР в пятницу.

Старшему конвоя, 37-летнему инспектору спецчасти изолятора временного содержания отдела полиции города Сочи предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ), говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре на обменном пункте (платформе №2 железнодорожной станции Лазаревская) старший конвоя ненадлежаще организовал конвоирование арестованного. В результате мужчина совершил побег, однако, пытаясь скрыться, попал под пассажирский поезд и погиб.