Возбуждено дело после усыпления 205 собак в тверском приюте для животных

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы Тверской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, с марта по сентябрь этого года ООО "ЖКХ" "Регион" и "Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных" в рамках муниципального контракта должны были не только отлавливать бездомных животных, но и обеспечивать им уход.

Однако, как отмечает ведомство, собак, находившихся в приюте в поселке Рамешки, даже не кормили.

"Тем самым было допущено жестокое обращение с животными, что привело к их заболеванию, истощению и дальнейшей гибели", - говорится в сообщении.

Для получения прибыли должностные лица "ЖКХ" Регион" по сговору получали от сотрудников "Рамешковская СББЖ" несоответствующие закону заключения о состоянии животных, на основании которых можно провести эвтаназию.

В результате были умерщвлены 205 собак.