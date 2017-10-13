Следствие начало проверку после избиения ребенка на детской площадке в ХМАО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку после сообщений в СМИ об избиении ребенка в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР в пятницу.

"12 октября в СМИ была опубликована информация о том, что в одном из дворов 13-го микрорайона Нефтеюганска мужчина избивал и пытался задушить ребенка. По данному факту идет доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователи проверят, была ли допущена халатность со стороны сотрудников полиции, которым мать ребенка якобы не смогла дозвониться и сообщить о произошедшем.

Как сообщают уральские СМИ, накануне жительница Нефтеюганска не смогла дозвониться до полиции, когда хулиган напал на ее ребенка и других детей, игравших во дворе.

Отмечается, что мужчина сначала кричал с балкона на детей, чтобы они ушли с площадки, потом вышел, схватил одного из них и начал душить, а также бить об стену. При этом один из прохожих помог детям убежать с площадки.

Как утверждают СМИ, женщина попыталась несколько раз дозвониться до полиции по единому номеру экстренных служб 112, но никто не взял трубку. После чего она вместе с детьми пошла к участковому, но его не нашла.