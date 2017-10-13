Рейс "ВИМ-Авиа" из Москвы спустя четверо суток прибыл на Чукотку

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Летевшие рейсом авиакомпании "ВИМ-Авиа" от 9 октября пассажиры с опозданием на четверо суток прибыли в пятницу из Москвы в Анадырь.

На совмещенном рейсе, который следовал по маршруту Москва - Магадан - Анадырь, находилось порядка 160 человек, 68 пассажиров направлялись в Анадырь, сообщили в пресс-службе аппарата губернатора и правительства Чукотки.

Накануне самолет прибыл в аэропорт Магадана. Рейс до Анадыря был отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Пассажиров с Чукотки разместили в гостинице колымской столицы.

По договоренности власти Колымы обеспечили заправку лайнера и питание пассажиров, а расходы по размещению людей - правительство Чукотки.

"На заседании экстренного штаба по вопросам "ВИМ-Авиа" решено, что все пассажиры обанкротившейся компании будут перевезены на Чукотку до 28 октября, при наличии свободных мест на рейсах "Ютэйр", - говорится в сообщении со ссылкой на замминистра транспорта России Валерия Окулова.