Второй раз за неделю учебный самолет совершил аварийную посадку под Ульяновском

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в связи с очередной аварийной посадкой самолета летного училища под Ульяновском.

Приволжская транспортная прокуратура сообщает в пятницу, что накануне в 16:20 по местному времени на аэродроме "Баратаевка" совершило аварийную посадку воздушное судно Diamond DA42, выполнявшее учебный полет. На борту находились курсант и пилот-инструктор ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Бугаева". Сам самолет также принадлежит институту.

"Причиной аварийной посадки явился отказ в выпуске левого шасси воздушного судна", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, благодаря слаженным действиям экипажа, самолет удалось посадить на взлетно-посадочную полосу аэродрома на двух из трех шасси.

"В результате авиационного инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, воздушное судно повреждений не получило", - говорится в сообщении.

Начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, кроме того, проверку проводят и следственные органы.

На этой неделе это уже второй случай нештатной посадки учебного воздушного судна института гражданской авиации в Ульяновске.

Так, во вторник утром в районе аэродрома "Баратаевка" произошла аварийная посадка самолета Diamond DA40, выполнявшего учебный полет. На борту находились курсант и пилот-инструктор Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева. Само воздушное судно также принадлежит институту.

Причиной аварийной посадки явился отказ двигателя воздушного судна. В результате авиационного инцидента никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.