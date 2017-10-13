В Геленджике задержан подозреваемый в убийстве женщины и ребенка

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Геленджике подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери-подростка, чьи мумифицированные тела нашли в дачном домике в начале октября, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в пятницу.

Погибшие - женщина и ее 13-летняя дочь, которые проживали в одном из домовладений садоводческого товарищества "Медик-2" села Дивноморское. Установлена причастность к убийству 27-летнего мужчины, он был задержан и заключен под стражу.

По версии следствия, подозреваемый не имел постоянного места жительства и вел бродяжнический образ жизни. До убийства он проживал в заброшенном доме того же садоводческого товарищества, но с потерпевшими лично знаком не был.

В апреле 2017 года между соседями случилась ссора, в ходе которой злоумышленник силой проник в соседский дом, избил женщину, связал и перерезал ей горло. В доме находилась дочь погибшей, она стала невольным свидетелем случившегося. Убив аналогичным образом девочку, подозреваемый похитил бытовую технику, телефон, автомобиль ВАЗ 2109 погибшей и скрылся.

По факту преступления следственным отделом СКР по городу Геленджику возбуждено уголовное дело по п.п. "а","в" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетней).

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по краю, предполагаемый убийца был задержан на автомойке Геленджика, где подрабатывал. В момент задержания оказать сопротивление он не успел.