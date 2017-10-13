Дума приняла в I чтении законопроект об ответственности при выполнении гособоронзаказа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении президентский проект закона о введении уголовного наказания за злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Законопроект вводит наказание до 10 лет лишения свободы и миллионные штрафы за злоупотребления должностных лиц при выполнении государственного оборонного заказа. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-Процессуальный кодексы РФ.

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх отметил, что по оценкам правоохранительных органов, в 2016 году ущерб от злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа был порядка 5 млрд рублей. Он пояснил, что это ущерб, который был зафиксирован контрольными инстанциями и подтвержден, в том числе и судебными решениями.

"Это был рост примерно на 90 % по сравнению с предыдущим (2015-м) по отношению к этому годом", - сказал Минх, представляя законопроект на пленарном заседании Госдумы в пятницу.

"С точки зрения возмещения вреда - было возмещено 4 млрд рублей, и рост здесь был по сравнению с предыдущим периодом в 3,7 раза, в этом отношении здесь тенденция достаточно позитивная", - сказал полпред.

В законопроекте отмечается, что в УК РФ дополняется статьей "Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". Статья предусматривает, что "использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении гособоронзаказа, наказывается штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей".

В качестве альтернативы устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Ужесточается также ответственность должностных лиц за подобные злоупотребления.

В заключении Верховного суда РФ, который поддержал данный законопроект, обращается внимание на то, что согласно проекту закона, вносятся дополнения в пункт "а" части 1 статьи 1041 УК РФ, предусматривающие конфискацию имущества, полученного в результате совершения таких преступлений.