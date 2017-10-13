Каждый второй россиянин оказался против спасения "ВИМ-Авиа" за госсчет

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Три четверти россиян (74%) осведомлены о банкротстве российской авиакомпании "ВИМ-Авиа" и приостановке ее рейсов, из них 53% знают о вмешательстве в эту ситуацию президента РФ Владимира Путина, сообщает фонд "Общественное мнение".

Вмешательство главы государства одобряют 60% из тех, кто знает о банкротстве "ВИМ-Авиа". Неправильным этот шаг называют лишь 6%, показал опрос, проведенный 7-8 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пункта 53 субъектов РФ.

Говоря о том, следует ли государству вкладывать средства в спасение "ВИМ-Авиа", 49% россиян высказались отрицательно. В обратном уверены 27%, затруднились ответить 24% респондентов.

В целом за последние два года летали 20% участников опроса ФОМ. Помимо стоимости, при покупке авиабилетов ни обращают внимание на то, насколько удобен график полёта (8%), на уровень сервиса и качество услуг авиакомпании (6%), на репутацию компании-авиаперевозчика (5%), на то, через какой аэропорт совершается перелёт и на тип самолёта (по 3%).

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Остановке предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров.

С 27 сентября решением главы Минтранса РФ Максима Соколова был приостановлен завоз туристов "ВИМ-Авиа". Приоритетом стал возврат туристов и пассажиров с просроченной датой вылета. Пассажирам, дата вылетов которых еще не наступила, посоветовали сдать билеты. 28 сентября правительство подписало распоряжение о выделении 98 млн рублей на решение сложившейся ситуации.

9 октября Минтранс РФ сообщил, что программа по перевозке пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" завершена, перевезено более 36 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с "ВИМ-Авиа" объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Соколову и заявил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.