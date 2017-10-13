При обрушении строительных лесов в Кировской области пострадали 15 человек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Обрушение строительных лесов произошло в селе Лазарево Уржумского района Кировской области в пятницу. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

"Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел при проведении строительных работ. Спасатели выехали на место происшествия в 12:25 мск.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что "ориентировочно, пострадали пятнадцать человек".

Он не уточнил, где именно произошло обрушение, а также характер полученных пострадавшими травм.

В региональном СУ СКР агентству сообщили, что на месте работают следователи, информация уточняется.