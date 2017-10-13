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Матвиенко назвала появление женщин на руководящих постах ответом на запрос на гуманность

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Женщины все чаще занимают руководящие посты в мире, поскольку в обществе есть запрос на гуманность и человечность, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я скажу, может быть, не всерьез, но матриархат сейчас действительно наступает. Все больше женщин занимают высокие посты и руководящие должности, не только в политике - в здравоохранении, в образовании, в разных сферах", - отметила Матвиенко на пресс-конференции в Санкт-Петербурге в пятницу.

"Это не случайно. Это результат того, что в обществе востребован такой подход: хочется больше гуманности, больше человечности во всем - в политике, в отношениях. Это запрос общества", - заявила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что не поддерживает искусственные меры по обеспечению гендерного равенства, и считает это "даже унизительным".

"Каждое государство должно создать условия для того, чтобы женщина имела право выбора - быть матерью, женой, или совмещать эти богом данные женщине обязанности с тем, чтобы делать карьеру, получать высшее образование. Ситуация в мире меняется, меняется в лучшую сторону. Все больше прав женщины отвоевывают, в том числе и через парламенты", - добавила спикер Совета Федерации.

Теги: Валентина Матвиенко
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