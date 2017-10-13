"Союз" с кораблем "Прогресс" вновь попробует стартовать с Байконура 14 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Неполадки, спровоцировавшие перенос запуска космического грузового корабля "Прогресс МС-07", не носят критического характера, корабль попробуют повторно запустить в субботу, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Госкомиссия продолжает работу, однако ее участники определили, что неполадки нельзя считать критическими. Таким образом, дополнительный перенос запуска, скорее всего, не потребуется. Ракета-носитель "Союз 2.1а" с кораблем "Прогресс МС-07" вновь попробует стартовать с Байконура в определенную ранее резервную дату - 14 октября", - сказал источник.

В четверг стало известно, что запуск космического грузовика "Прогресс МС-07" с космодрома "Байконур" отложен. "Предварительно возникли технические неполадки на ракете-носителе "Союз 2.1А", - сообщил "Интерфаксу" в четверг источник на космодроме.

По предварительным данным, неполадки могли возникнуть с электрикой или системой управления, однако окончательно сделать выводы о причинах отмены запуска сможет лишь специальная комиссия.