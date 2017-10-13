В Кировской области возбуждено дело о травмировании 20 человек при обрушении строительных лесов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Кировской области возбудили уголовное дело по факту обрушения строительных лесов во время работ на терминале "Транснефти" в селе Лазарево Уржумского района, сообщает региональное СУ СКР.

По предварительным данным, 13 октября около 12:00 мск на территории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Лазарево" АО "Транснефть - Прикамье", на резервуаре для горюче-смазочных материалов объемом 50 тысяч тонн, высотой до купола 24 метра, рабочие изнутри обрабатывали стены. Во время работ произошло обрушение строительных лесов.

"По предварительным данным, пострадало 20 человек, с повреждениями различной степени тяжести они госпитализированы в Уржумскую центральную районную больницу, один доставлен санавиацией в город Киров", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия.