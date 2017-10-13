Что произошло за день: пятница, 13 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка. План предусматривает докапитализацию банка и выделение ему средств на поддержание ликвидности. Детали плана, в том числе объем средств в капитал и на поддержание ликвидности, регулятор не раскрывает.

- Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, госпитализирован в больницу СИЗО "Матросская тишина". Защитники экс-губернатора Кировской области и сам Белых неоднократно заявляли о том, что в СИЗО у него постоянно ухудшается состояние здоровья. Уже после ареста ему были поставлены диагноз энцефалопатия (заболевание мозга) и катаракта. Кроме того, Белых страдает сахарным диабетом.

- Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституцию, которая обеспечивает переход на парламентское правление.

- Судоходство в Керченском проливе, которое 11 октября ограничили на трое суток из-за установки автодорожной арки Крымского моста на опоры в фарватере (фото), открыто досрочно.

- В Кремле анонсировали "очень важное" выступление Путина на Валдайском форуме.

- Расходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублей, следует из проекта бюджета столицы, внесенного в Мосгордуму. Только в 2018 году на программу "Моя улица" потратят почти 33 млрд рублей

- Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" решила показать фильм "Матильда" Алексея Учителя в связи со снижением напряженности вокруг картины. Ранее компания отказывалась от демонстрации фильма.

- Курс биткойна в пятницу установил новый рекорд, поднявшись в ходе торгов до $5856,1.

- В США на аукционе продали недокуренную сигару Уинстона Черчилля.

- Компания Х5 продаст магазины под брендом "Перекресток-Экспресс".

- Исполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок.