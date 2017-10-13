Власти Кипра выдали России обвиняемого в хищении 307 млн рублей у дольщиков Уфы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Кипра выдали России председателя жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Дуслык-Строй" Валерия Денисова, обвиняемого в хищении 307 млн рублей у дольщиков Уфы, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.

"Сегодня по требованию Генпрокуратуры компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию Валерия Денисова", - говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, Денисов с октября 2009 по февраль 2015 годов, являясь председателем ЖСК "Дуслык-Строй", по предварительному сговору с директором ООО "ЭнергоТехСервис", похитил 307 млн рублей, принадлежащих дольщикам многоквартирного дома в Уфе.

Скрывавшийся от правоохранительных органов Денисов был объявлен сначала в федеральный, затем в международный розыск. Сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола Республики Кипр разыскиваемый гражданин РФ был задержан на территории данного государства.

"Денисов был передан в пятницу в международном аэропорту Ларнаки (Кипр) представителям российских правоохранительных органов", - добавили в Генпрокуратуре.