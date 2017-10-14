Отряд кораблей Морских сил самообороны Японии прибыл во Владивосток

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Морских сил самообороны (МССО) Японии в субботу прибыл с неофициальным визитом во Владивосток - главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На 33-м причале Корабельной набережной Владивостока прошла торжественная церемония встречи эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима"", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

На церемонии встречи с приветственной речью выступили командующий приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга и командир отряда кораблей МССО Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ.

Также присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса Японии, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ. По старой русской традиции гостей встречали с хлебом и солью, говорится в сообщении.

Визит кораблей МССО Японии продлится пять дней. Для экипажей запланирована обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками-тихоокеанцами, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч.

Ранее корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.