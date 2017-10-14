Главные новости
В РоссииЭкспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" МединскогоВ РоссииБывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве ВороненковаМоскваПоезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метро
В России Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Адвокат бывшего мужа Максаковой заявил о его добровольной явке на допрос

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Предприниматель Владимир Тюрин по собственной инициативе пришел в Следственный комитет РФ для дачи показаний по делу об убийстве на Украине экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

"Тюрин действительно самостоятельно пришел в СК, чтобы дать показания по данному делу. А зачем оттягивать? Правильное решение. И шумихи меньше", - сказал "Интерфаксу" адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший его интересы.

Адвокат воздержался от разглашения деталей допроса Тюрина.

Ранее Беляк рассказал "Интерфаксу", что выдвинутые украинскими властями подозрения по поводу причастности Тюрина к убийству Вороненкова бизнесмен считает бредом. По его словам, ВТюрин никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым. Он практически не знал, и никак не препятствовал его отношениям со своей бывшей гражданской женой Марией Максаковой.

Как сообщил информированный источник "Интерфакса", это же Тюрин заявил и в ходе допроса российским следователям.

"Убийство Вороненкова - это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом", - сказал ранее "Интерфаксу" адвокат Беляк.

Еще большим бредом он назвал утверждения о "подконтрольности Тюрина ФСБ РФ", на чем настаивают украинские правоохранители.

"Настоящие организаторы просчитались в одном, что будет убит исполнитель. Ведь если бы этого не случилось, то украинским властям удалось бы прямо обвинить сотрудников ФСБ РФ, а так пришлось использовать Тюрина и сейчас он притягивается к этому делу искусственно, необоснованно и надуманно", - заключил Беляк.

По его словам Тюрин в настоящее время проживает вместе со своими детьми в России.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. По его словам, "криминальный авторитет и бывший гражданский муж Марии Максаковой Тюрин является заказчиком убийства в Киеве Вороненкова". Мотивы убийства, по версии следствия, были политические и личные.

Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта.

Теги: Владимир Тюрин, Денис Вороненков
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Экспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" МединскогоЭкспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" Мединского
Ученые заявили, что дискуссия из научной области перетягивается в сферу политтехнологийПодробнее
Роскомнадзор потребовал удалить из соцсетей информацию о зацепинге и руфингеРоскомнадзор потребовал удалить из соцсетей информацию о зацепинге и руфинге
Это можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, считают в ведомствеПодробнее
Бывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве ВороненковаБывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве Вороненкова
Генпрокуратура Украины подозревает Владимира Тюрина в организации убийства экс-депутатаПодробнее
Никита Белых госпитализированНикита Белых госпитализирован
В сентябре адвокат экс-губернатора просил перевести его из СИЗО "Лефортово" в больничную часть изолятора "Матросская тишина"Подробнее
Райффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбеРайффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбе
Временно недоступны отделения и call-центр банкаПодробнее
Легковой автомобиль врезался в группу школьников в БашкирииЛегковой автомобиль врезался в группу школьников в Башкирии
Пострадали четверо восьмиклассниковПодробнее
Судоходство в Керченском проливе открыли досрочно после монтажа арки мостаСудоходство в Керченском проливе открыли досрочно после монтажа арки моста
Изначально восстановить движение судов по каналу собирались в 06:00 14 октябряПодробнее
Захарова высмеяла CNN за сюжет о влиянии РФ на США с помощью покемоновЗахарова высмеяла CNN за сюжет о влиянии РФ на США с помощью покемонов
По ее мнению, телеканал "бездарно" объяснил расовые проблемы в Америке действиями русских, которые "снова виноваты"Подробнее
Два человека пострадали при аварии с пассажирским теплоходом в ХМАОДва человека пострадали при аварии с пассажирским теплоходом в ХМАО
"Метеор" сел на мель в Березовском районеПодробнее
Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООНДелегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН
Делегация должна была участвовать брифинге о противоракетной оборонеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭкспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" МединскогоВ РоссииБывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве ВороненковаМоскваПоезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метроВ миреТимошенко будет баллотироваться на пост президента УкраиныВ миреМИД РФ назвал ложными данные США об отравленных зарином сирийских детяхВ миреТрамп пригрозил отменить сделку по иранскому атому

На Пхукете прохожие вытащили унесенных волнами от берега трех россиян

По данным местных СМИ, двое попали в больницу Подробнее

Спасская башня будет открыта только для выхода туристов из Кремля

Открытие прохода в Кремль рядом с Боровицкой башней запланировали через год

В Ленинградской области открыли движение по участку трассы "Сортавала"

Адвокат бывшего мужа Максаковой заявил о его добровольной явке на допрос

Букмекеры назвали Шарапову фаворитом финала турнира в Тяньцзине

Решающий матч пройдет в воскресенье Подробнее

Экспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" Мединского

Экспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" МединскогоУченые заявили, что дискуссия из научной области перетягивается в сферу политтехнологий Подробнее

Силовики пресекли попытку контрабанды 20 тонн сельхозпродукции с Украины

СМИ сообщили о получении кредитов экс-главой штаба Трампа от Дерипаски

В Дагестане обезвредили самодельное взрывное устройство

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции