Адвокат бывшего мужа Максаковой заявил о его добровольной явке на допрос

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Предприниматель Владимир Тюрин по собственной инициативе пришел в Следственный комитет РФ для дачи показаний по делу об убийстве на Украине экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

"Тюрин действительно самостоятельно пришел в СК, чтобы дать показания по данному делу. А зачем оттягивать? Правильное решение. И шумихи меньше", - сказал "Интерфаксу" адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший его интересы.

Адвокат воздержался от разглашения деталей допроса Тюрина.

Ранее Беляк рассказал "Интерфаксу", что выдвинутые украинскими властями подозрения по поводу причастности Тюрина к убийству Вороненкова бизнесмен считает бредом. По его словам, ВТюрин никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым. Он практически не знал, и никак не препятствовал его отношениям со своей бывшей гражданской женой Марией Максаковой.

Как сообщил информированный источник "Интерфакса", это же Тюрин заявил и в ходе допроса российским следователям.

"Убийство Вороненкова - это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом", - сказал ранее "Интерфаксу" адвокат Беляк.

Еще большим бредом он назвал утверждения о "подконтрольности Тюрина ФСБ РФ", на чем настаивают украинские правоохранители.

"Настоящие организаторы просчитались в одном, что будет убит исполнитель. Ведь если бы этого не случилось, то украинским властям удалось бы прямо обвинить сотрудников ФСБ РФ, а так пришлось использовать Тюрина и сейчас он притягивается к этому делу искусственно, необоснованно и надуманно", - заключил Беляк.

По его словам Тюрин в настоящее время проживает вместе со своими детьми в России.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. По его словам, "криминальный авторитет и бывший гражданский муж Марии Максаковой Тюрин является заказчиком убийства в Киеве Вороненкова". Мотивы убийства, по версии следствия, были политические и личные.

Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта.