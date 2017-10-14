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Патриарх Кирилл исправил ошибку музейщиков "Ижмаша"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения завода "Ижмаш" в Ижевске заметил, что описания экспонатов перепутаны, поскольку в юности увлекался ездой на мотоциклах и хорошо в них разбирается.

"Вот это Иж-56, а вот это Иж-49, точно. Тут неправильно, с амортизаторами раздельные седла, это Иж-49, а с общим седлом и закрытым карбюратором Иж-56. Ваш покорный слуга на них ездил", - сказал он в субботу сотруднице музея, которая согласилась с ним.

Патриарх Кирилл также рассказал, что имеет водительские права всех категорий, но началась его любовь к вождению именно с мотоциклов ижевского завода.

Теги: патриарх Кирилл, Ижмаш
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