Патриарх Кирилл исправил ошибку музейщиков "Ижмаша"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения завода "Ижмаш" в Ижевске заметил, что описания экспонатов перепутаны, поскольку в юности увлекался ездой на мотоциклах и хорошо в них разбирается.

"Вот это Иж-56, а вот это Иж-49, точно. Тут неправильно, с амортизаторами раздельные седла, это Иж-49, а с общим седлом и закрытым карбюратором Иж-56. Ваш покорный слуга на них ездил", - сказал он в субботу сотруднице музея, которая согласилась с ним.

Патриарх Кирилл также рассказал, что имеет водительские права всех категорий, но началась его любовь к вождению именно с мотоциклов ижевского завода.