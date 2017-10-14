В МИД РФ отметили необходимость устранять визовые проблемы с Великобританией

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Визовая проблематика существенно отягощает двустороннее досье России и Великобритании, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов в связи с подготовкой визита британского министра иностранных дел Бориса Джонсона в Российскую Федерацию.

"По-прежнему существенно отягощает двустороннее досье визовая проблематика. Здесь также накопилась масса проблем и барьеров, которые необходимо устранять", - сказал он журналистам в субботу.

Дипломат отметил, что "в числе конкретных вопросов, требующих практического решения, можно упомянуть возобновление деятельности двусторонней межправительственной комиссии, особенно с учетом востребованности экономического диалога деловыми кругами наших стран".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в конце 2017 года намерен посетить Россию.