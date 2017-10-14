Делегация КНДР не стала отвечать на вопросы журналистов в Петербурге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Делегация КНДР появилась на полях ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Петербурге, но не стала отвечать на вопросы журналистов.

Как передает в субботу корреспондент "Интерфакса", делегация Северной Кореи появилась в Экспофоруме, где пройдет церемония открытия 137 ассамблеи МПС, около 18:20, журналисты окружили ее и задавали вопросы, но члены делегации проследовали в зал, не проронив ни слова.

Журналисты, в частности, спрашивали, готова ли делегация КНДР встретиться с делегацией Южной Кореи, а также готов ли Пхеньян вступить с Сеулом в диалог.