Мединский будет присутствовать на рассмотрении вопроса о его диссертации

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский заявил, что намерен лично присутствовать на заседании президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который 20 октября вынесет окончательное решение по вопросу о научной ценности его докторской диссертации. На вопрос "Интерфакса", пойдет ли он на рассмотрение президиумом ВАК его диссертации, Мединский сказал: "Да".

Мединский защитил докторскую диссертацию "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" в 2011 году, в ней он писал о попытках иностранцев исказить исторические факты. Критика в адрес работы звучала в марте и апреле 2012 года, до назначения Мединского министром культуры, однако широкого общественного резонанса не получила.

Весной 2016 года доктор исторических наук, профессор Рязанского госуниверситета Вячеслав Козляков и доктор исторических наук, профессор РГГУ Константин Ерусалимский, а также получивший степень PhD во Флоренции филолог Иван Бабицкий, связанный с сетевым сообществом "Диссернет", официально подали претензии к работе В.Мединского в Минобрнауки.

Текст их заявления был размещен на сайте "Диссернета", в нем заявители обвинили автора диссертации в некорректных заимствованиях, фактических ошибках и проблемах с методологией. Мединский с претензиями не согласился и счел их несостоятельными. Он также неоднократно заявлял, что связывает заявления оппонентов с попыткой пиара.

Вопрос о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук будет рассмотрен президиумом ВАК 20 октября.