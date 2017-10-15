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Два лесных пожара площадью 340 га удалось потушить за сутки в Приморье

Есть обновление от 06:32

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Специалисты потушили два лесных пожара в Чугуевском районе и Дальнегорском городском округе Приморья. Как сообщает пресс-служба администрации края, в настоящее время с огнем продолжают бороться в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе.

"На территории лесного фонда действует девять локализованных пожаров на площади более 2 тыс. гектаров, в тушении которых принимают участие более 150 человек, задействовано 40 единиц техники. За сутки потушено два очага огня в Чугуевском районе и Дальнегорском городском округе на площади более 340 гектаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в крае пожарные подразделения 14 раз выезжали на палы сухой травы, в двух случаях палы переросли в пожары. Сейчас в крае вновь установилась теплая погода, на севере восточных районов Приморского края сохраняется высокий класс пожарной опасности леса по метрологическим показателям.

Как сообщалось, 12 октября власти ввели в Приморье особый противопожарный режим, до этого в четырех районах края был введен режим ЧС в лесах. В пятницу все лесные пожары в крае были локализованы.

Теги: Россия, Приморье
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