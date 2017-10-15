Жилой двухэтажный дом загорелся в одном из поселков Кубани после взрыва газа

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края после взрыва бытового газа, пострадал один человек, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах региона.

"Возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в поселке Садовый. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа", - сказал собеседник агентства. В результате происшествия один человек пострадал, он госпитализирован с ожогами. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в свою очередь, сообщило, что пожар произошел около 20:00 по Москве в двухподъездном двухэтажном многоквартирном кирпичном доме по улице Летняя. Спасатели эвакуировали жильцов дома. Предварительной причиной происшествия является взрыв газа.

"Предварительно, разрушений нет. После ликвидации пожара будет осуществлён осмотр конструкций", - говорится в сообщении.

Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы более 60 человек и два десятка единиц техники. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба.