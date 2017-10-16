Площадь лесных пожаров в Приморье за сутки увеличилась до 2,5 тыс. га

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Лесопожарная обстановка в Приморье остается сложной, в пяти районах края продолжают тушить 17 возгораний.

"Сейчас борьба с пожарами ведется на площади почти 2,5 тыс. га в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Практически все очаги огня локализованы", - сообщила администрация края.

Отмечается, что за сутки пожарным удалось потушить три лесных пожара на площади 134 га.

По словам специалистов департамента лесного хозяйства Приморья, в регионе снова установилась сухая и ветреная погода, поэтому в лесах появились новые возгорания.

"В течение суток в крае пожарные подразделения 27 раз выезжали на палы сухой травы, возникло восемь новых пожаров, большинство из которых оперативно ликвидированы", - приводятся в сообщении слова специалистов ведомства.

Всего к работам привлечено около 170 человек, задействовано 40 единиц техники.

Как сообщалось, 12 октября власти ввели в Приморье особый противопожарный режим, до этого в четырех районах края был введен режим ЧС в лесах. В пятницу все лесные пожары в крае были локализованы.

В воскресенье в крае было зарегистрировано девять пожаров на площади более 2 тыс. гектаров.