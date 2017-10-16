Два человека погибли при пожаре в Новокузнецке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Кемеровской области проводят доследтсвенную проверку по факту обнаружения тел двух человек на пожаре в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, сообщили "Интерфаксу" в следственного управлении СКР по региону в понедельник.

Возгорание в частном доме произошло накануне вечером на улице Жданова в Орджоникидзевском районе города.

"В ходе ликвидации возгорания было обнаружено тело 82-летней женщины, а также тело человека, который, предположительно, являлся сыном погибшей. Следов насильственной смерти не обнаружено, проводится доследственная проверка", - сказал собеседник.

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что к моменту прибытия спасателей пожар распространился на соседний дом.

"Спасатели ликвидировали пожар в двух частных домах, летней кухне, гараже и автомобиле. Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования", - сказал собеседник агентства.

На месте работали 19 спасателей и шесть единиц техники.