Машинист автогрейдера погиб на разрезе Кузбасса во время замены колеса

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Кемеровской области выясняют обстоятельства гибели работника одного из угольных предприятий в городе Мыски, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону в понедельник.

"Предварительно установлено, что 45-летний машинист автогрейдера менял колесо, когда произошел хлопок, из-за которого потерпевшего отбросило в сторону. От полученных травм мужчина скончался", - сказал собеседник агентства.

Коллеги потерпевшего вызвали скорую помощь, сотрудники которой констатировали смерть мужчины. Следствие проводит доследственную проверку произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.