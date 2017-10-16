На уроке физкультуры в Сургуте на двух школьниц упала створка окна

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Сургуте (ХМАО) проводят проверку по факту травмирования двух девочек-подростков на уроке физкультуры.

"Инцидент произошел 13 октября в одной из школ Сургута. Во время занятий - это был урок сухого плавания - на двух девятиклассниц упала створка окна", - сообщил агентству "Интерфакс" в понедельник сотрудник пресс-службы областного следственного управления СКР.

Он также добавил, что пострадавшие школьницы были госпитализированы с подозрением на сотрясение головного мозга.