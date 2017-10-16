В одной из школ Братска 80 детей заболели кишечной инфекции

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заражения детей кишечной инфекцией в школе №36 города Братска Иркутской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону

"12 и 13 октября школьники почувствовали общее недомогание, сопровождавшееся рвотой и высокой температурой. Всего на данный момент не пришло в школу более 80 человек. Сведений о госпитализации детей нет, их состояние расценивается как удовлетворительное, лечение они проходят на дому", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение либо сбыт товаров или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что в период с 13 по 15 октября среди учеников школы было зафиксировано 35 случаев острой кишечной инфекции. Заболел также один педагог. У 15 учеников и трех работников пищеблока школы, обследованных как контактные лица, обнаружена РНК норовируса. Все заболевшиенаходятся на амбулаторном лечении.

Работа школы приостановлена с 14 октября.

В ходе эпидемиологического расследования в школе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Так, отсутствовал допуск к работе у двух работников пищеблока, не был организован медицинский осмотр работников пищеблока.

Сообщалось также, что прокуратура Братска проводит проверку причин и условий, способствовавших развитию массового заболевания. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям школы в части создания безопасных условий для учащихся и сотрудников.