В свердловском селе из-за нарушений санитарных норм закрыли школьную столовую

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Судебные приставы Нижнесергинского районного отдела (Свердловская область) приостановили деятельность пищеблока школы села Киргишаны. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по региону в понедельник

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнаружили, что на пищеблоке недостаточно технологического оборудования для обработки овощей, используется посуда со сколом, не обеспечена безопасность питьевого водоснабжения, на инвентаре нет маркировки и другие нарушения, говорится в сообщении.

Суд вынес решение о приостановлении деятельности пищеблока из-за нарушения по статье 6.6. КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

"Судебные приставы незамедлительно приостановили деятельность пищеблока школы до 20 суток или до устранения всех нарушений", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в целом школа продолжает работать, но уроки сокращены до 30 минут.