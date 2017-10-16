В Коми возбудили дело из-за видео со стиркой кота в стиральной машине

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Коми возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Ухта, который постирал в машинке кота, снял это на видео и выложил в сеть. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

"По предварительным данным, установлено, что 37-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засунул кота своей девушки в стиральную машину и "постирал" его. Гибель животного ухтинец снимал на камеру мобильного телефона, впоследствии выложив запись на всеобщее обозрение в социальную сеть", - говорится в сообщении.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в январе текущего года ухтинец освободился из мест лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ (по факту жестокого обращения с животными).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.