В Челябинске неизвестный расстрелял двоих бездомных

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства в одном из садовых товариществ Челябинска бездомного мужчины и ранения его товарища, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

По предварительной информации, накануне неизвестный мужчина расстрелял из травматического оружия двух бомжей, после чего скрылся. Один из потерпевших скончался от огнестрельного ранения в голову, у второго прострелено плечо.

Дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п."д" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Правоохранительные органы принимают меры к установлению личности преступника и его задержанию.