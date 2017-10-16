Из загоревшейся шахты в Пермском крае эвакуировали почти 150 рабочих

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - На шахте в Пермском крае возник пожар, жертв и пострадавших удалось избежать, сообщил "Интерфаксу" источник в службе технического надзора региона.

"На шахте загорелось демонтируемое оборудование. Пожар оперативно локализовали и отсекли от рабочей части забоя. Проводится эвакуация, на поверхность поднято 143 человека, еще 150 продолжают подъем", - сказал источник.

Он сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, пропавших без вести нет.

Как стало известно позднее, возгорание произошло в Соликамске на шахте ПАО "Уралкалий".