Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Многометровый оползень образовался на валу Новгородского кремля у Златоустовской башни, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ).

"Ничего страшного не произошло. По всей видимости, тело вала не затронуто, а "поплыл", главным образом, строительный мусор, который накопился под стенами после их реставрации. Тем не менее, в ближайшее время оползень обследуют специалисты, а впоследствии вал будет укреплен", - прокомментировали инцидент агентству в ГМЗ.

В качестве наиболее вероятной причины возникновения оползня собеседник назвал обильные осадки лета и осени текущего года.

Как сообщалось, в конце июля на валу между Воскресенской аркой и Златоустовской башней образовалась трещина длиной около 30 метров и глубиной около 0,5-0,7 метра. Просадка грунта не ликвидирована до сих пор.

Кремль является федеральным памятником XI-XVII веков, взят под охрану ЮНЕСКО, большинство его объектов находится в ведении ГМЗ.