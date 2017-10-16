Оголодавшие медведи повадились на кладбище Северодвинска

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Северодвинске (Архангельская область) закрыли для посещений кладбище из-за участившихся визитов медведей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Площадь кладбища "Миронова гора" превышает 40 га. Животных привлекает легкость добычи пищи, традиционно оставляемой на захоронениях. Днем территорию погоста патрулируют сотрудники ППС, а с наступлением сумерек - охотоведы", - говорится в сообщении.

В ближайшую неделю городское кладбище будет закрыто, но все запланированные захоронения состоятся в соответствии с графиком и под наблюдением полиции.

"В этом году случаи выхода животных (медведей, волков и лис) к людям участились по всей стране. Ограниченное истребление медведя в последние годы создало предпосылки к его близким контактам с людьми и участившимся выходам к населенным пунктам", - отмечает пресс-служба.

По предварительным прогнозам, из-за изменения климата залегание медведей в зимнюю спячку в Архангельской области состоится не ранее, чем через 2-3 недели. По мнению специалистов, выход животных в город в поисках пищи - следствие нехватки запасов в лесу, например, ягод.