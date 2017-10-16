Бывший мурманский депутат осуждена на 4 года за мошенничество в сфере ЖКХ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Мурманска в понедельник вынес обвинительный приговор бывшему депутату горсовета и владелице управляющих компаний Светлане Макаровой по уголовному делу о мошенничестве.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Макарова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд приговорил Макарову к четырем годам колонии общего режима с 500 тыс. рублей штрафа. В качестве дополнительного наказания суд запретил Макаровой заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ в течение трех лет.

В суде было установлено, что Макарова присвоила свыше 37,6 млн рублей через учрежденные управляющие компании ООО "ЖЭК", ТСЖ "Окраина" и подконтрольные ей компании. Эти средства поступили на расчетные счета управляющих компаний от населения для оплаты потребленных коммунальных ресурсов. В результате действий Макаровой пострадали "Мурманская ТЭЦ", "Колэнерго" МРСК Северо-Запада и "Мурманскводоканал".

Выгодоприобретателями стали Макарова и ее муж, который позднее развелся с ней и дал изобличающие бывшего депутата показания.

В сентябре 2015 года бывший депутат горсовета была заочно арестована судом на два месяца и объявлена в международный розыск. Позднее она была задержана в Москве и этапирована в Мурманск.