Участник "банды желтых хризантем" задержан за убийство семьи в Москве в 2009 году

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Рязани участника так называемой "банды желтых хризантем", подозреваемого в причастности к убийству семьи из трех человек в Москве в 2009 году.

"В Рязани оперативниками ГУУР (главное управление уголовного розыска - ИФ) МВД России, ГУ МВД по Москве и УМВД по Рязанской области задержан участник группы, подозреваемый в серии резонансных убийств на территории Москвы в период с 2009 по 2011 год", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Осведомленный источник уточнил агентству, что задержанный 38-летний житель подмосковных Химок был членом так называемой "банды желтых хризантем", причастной к ряду резонансных убийств в Москве.

Представитель МВД отметила, что задержанный входил в вооруженную группу, большинство участников которой были задержаны в 2012-2013 годах. "Сотрудники ГУУР МВД России установили, что фигурант скрывается на территории Рязанской области. Злоумышленник был задержан в городе Рязани. Ему инкриминируется причастность к убийству в марте 2009 года в городе Москве семьи из трех человек - супругов и их несовершеннолетнего сына", - добавила Волк.

По ее словам, задержанный доставлен в Москву и арестован по решению суда.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что задержанный Денис Сарычев убил семью с целью разбоя, похитив имущество на сумму 2 млн 96 тыс. рублей. Она отметила, что мужчине предъявлено обвинение.

Банда и убийства

"Банда желтых хризантем" была создана в 2009 году жителем Москвы Сергеем Балихиным с целью нападения на граждан и завладения их имуществом. Свое название группировка получила после того, как стало известно, что во время одного из убийств преступники спрятали оружие в букете желтых хризантем.

В марте 2009 года бандиты совершили разбойное нападение на квартиру в Заревом проезде в Москве, в ходе которого были жестоко убиты три человека, в том числе ребенок.

В ноябре 2010 года члены банды убили продавца торгового павильона на улице Линии Октябрьской железной дороги. В марте 2011 года они напали на ломбард на Брянской улице - тогда были убиты три сотрудника магазина. 29 декабря 2011 года было совершено разбойное нападение на ювелирный магазин "Свадебный" на Бутырской улице, был убит директор магазина. Кроме того, 20 февраля 2012 года в городе Домодедово Московской области соучастники убили пенсионерку.

В ходе обыска на даче у одного из подозреваемых были изъяты три гранаты, два обреза, пять пистолетов, в том числе тот, из которого совершались убийства.

Лидер банды, москвич Балихин был задержан в апреле 2012 года, тогда ему было 37 лет. В октябре 2014 года суд в Москве вынес приговор трем участникам "банды желтых хризантем", признав их виновными в убийствах девяти человек. Балихин был приговорен к пожизненному сроку в колонии особого режима, Виктор Якубив - к 14 годам лишения свободы, Марат Юсупов - к 19 годам колонии строгого режима".