В Калининграде трех экс-полицейских заподозрили в хищении изъятых сигарет на 56 млн рублей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Бывшие сотрудники отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Калининграда подозреваются в крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба областного СКР.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника 3-го отдела и двух его экс-подчиненных возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения).

По версии следствия, полицейские в период с 10 марта по 1 июня 2016 года совершили хищение табачной продукции, изъятой в ходе проверки коммерческой фирмы. Сигареты без акцизных марок на общую сумму свыше 152 млн рублей были помещены на склад. Офицеры полиции, используя свое должностное положение, незаконно вывезли часть изъятых сигарет стоимостью 56 млн рублей.

По ходатайству следствия в отношении бывшего начальника 3 отдела УЭБиПК регионального МВД избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение.

Его бывшие подчиненные являются фигурантами уголовного дела, возбужденного еще в апреле 2017 года. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, получении взяток, фальсификации доказательств по уголовному делу. Экс-офицеры также содержатся под стражей.