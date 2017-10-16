Представители КНДР вновь отказались встречаться с делегацией Южной Кореи в Петербурге

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Делегация КНДР не готова к переговорам с представителями Южной Кореи, которые Россия хотела организовать "на полях" Межпарламентского союза (МПС) в Петербурге, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"С Северной Кореей был очень длительный, непростой разговор, они не готовы к переговорам сейчас. Они еще раз подчеркнули, что считают обладание ядерным оружием единственным эффективным средством защиты своей страны и своего народа, и единственной гарантией их суверенитета, имея в виду 70-летнюю непростую историю взаимоотношений с США", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник по итогам встречи с делегацией КНДР на полях МПС.

Накануне представители северокорейской делегации на ассамблее также заявляли, что не намерены встречаться со своими южнокорейскими коллегами.