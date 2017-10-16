Трамп призовет к усилению давления на КНДР во время визита в Южную Корею

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен в ходе своего визита в Южную Корею, который состоится 7 ноября, призвать международное сообщество к усилению давления на КНДР, сообщили в понедельник в Белом доме.

Согласно программе визитов Трампа, опубликованной на сайте Белого дома, сначала он посетит Японию, где 5 ноября встретится с премьер-министром страны Синдзо Абэ, а также с семьями граждан Японии "похищенных северокорейским режимом".

В Южной Корее Трамп также проведет двустороннюю встречу с президентом страны Мун Чжэ Ином и посетит американских и южнокорейских военных.

"Президент выступит в Национальном собрании, где он торжественно отметит длительный альянс и дружбу между США и Республикой Кореей, а также призовет международное сообщество максимально увеличить давление на Северную Корею", - отмечается в заявлении.

Затем 8 ноября американский президент направится в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

После КНР 10 ноября Трамп отправится во вьетнамский Дананг, где, как ожидается, примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а 11 ноября в Ханое проведет встречу с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Завершит свою поездку американский президент в Филиппинах. В Манилу он планирует прибыть 12 ноября, а 13 ноября он проведет двусторонние переговоры с президентом Филиппин Родриго Дутерте.