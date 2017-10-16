Причаливший к МКС в июне "Прогресс" затопят в декабре

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Космический грузовик "Прогресс МС-06" отстыкуется от Международной космической станции и будет затоплен в океане в декабре, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре управления полетами.

"Расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МC-06" и МКС запланирована на декабрь", - сказал представитель ЦУПа. Точная дата будет определена позднее в зависимости от баллистических условий.

Грузовой корабль "Прогресс МС-06" 16 июня причалил к служебному модулю "Звезда" в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС в ЦУП и российского космонавта Фёдора Юрчихина .

Корабль доставил на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо в баках и системы дозаправки, воду, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, в том числе наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53", ТНС-О №2.