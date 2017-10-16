Кучерена рассказал о возможности увеличения компенсаций за крушение А321

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Присоединение России к Монреальской конвенции позволит родственникам погибших при авиакатастрофе А321 над Синайским полуостровом получить гораздо большие суммы компенсаций, нежели предусмотренные российским законодательством, считает адвокат Анатолий Кучерена.

"По российскому законодательству сумма страховой выплаты родственникам погибших в катастрофе составляет не менее 2 млн рублей. Однако Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую компенсацию и регулирует только международные воздушные перевозки", - сказал Кучерена "Интерфаксу".

Он уточнил, что перевозка будет признана международной при условии, что место отправления и место назначения расположены на территории государств-участников конвенции.

Адвокат напомнил, что Россия присоединилась к Монреальской Конвенции 21 августа 2017 года, а Египет, на территории которой произошла трагедия, приняла Монреальскую конвенцию еще в 2005 году.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился утром 31 октября на севере Синайского полуострова близ города Эль-Ариш. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.