Что произошло за день: понедельник, 16 ноября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБ.

- Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Северной Кореи в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.

- Российский художник-акционист Петр Павленский, получивший недавно политическое убежище во Франции, поджег здание Банка Франции в Париже. Сам художник пояснил, что цель его акции - революционный пожар во всем мире.

- После проверки обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели человека в результате неоказания врачебной помощи.

- Ученые впервые в истории зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд - сверхплотных объектов массой с наше Солнце и размером с Москву.

- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная операция в Сирии близится к завершению.

- СПЧ передал в администрацию президента концепцию амнистии к 100-летию революции. По нее, в частности, могут попасть те, кто получил штрафы за административные правонарушения.

- Сборная России опустилась на рекордно низкое для себя место в обновленном рейтинге ФИФА.

- Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянии.