МИД РФ назвал фальшивками публикации о финансировании Россией талибов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - МИД РФ опроверг появившиеся в британской прессе публикации о финансировании Москвой движения талибов и безвозмездной поставке им нефтепродуктов.

"Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимания международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и ее региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в понедельник.

"Россия не оказывает какой-либо поддержки движению талибов и последовательно проводит политику помощи правительству исламской республики Афганистан и оказания ему всестороннего содействия в становлении в качестве мирного, независимого, стабильного и экономически развитого государства, свободного от терроризма и наркотиков", - подчеркивается в комментарии.

В нем также обращается внимание "на продолжающиеся полеты вертолетов без опознавательных знаков на контролируемую экстремистами территорию в различных провинциях Афганистана, за которыми, по утверждению самих афганцев, стоят и британские спецслужбы, а также на рост числа погибших мирных жителей в ИРА в текущем году вследствие, в том числе, нежелания международной коалиции учитывать уроки прошлых конфликтов и ставки на военную составляющую".