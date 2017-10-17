МВД проверит кандидатов на пост президента РФ на предмет судимостей и экстремизма

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Полиция в преддверии президентских выборов по просьбе избирательных комиссий проверит кандидатов на предмет наличия у них российского гражданства, а также судимостей за преступления и административных взысканий за распространение экстремистских материалов.

Соответствующие нормы содержит подготовленный Минюстом проект постановления правительства РФ "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента РФ", размещенный на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, МВД поручается по запросам избиркомов обеспечить проверку и предоставление сведений о наличии у кандидата на пост главы государства гражданства РФ, месте его жительства и удостоверяющем личность документе, а также о факте подачи им уведомления о наличии гражданства иностранного государства либо вида на жительство за рубежом.

Кроме этого, полиции предписывается извещать избирательные комиссии о наличии у кандидатов имеющихся или имевшихся судимостей, сроке и виде наказания, дате снятия или погашения судимости, о принадлежности деяния к преступлениям экстремистской направленности, а также сведений о фактах привлечения кандидатов к административной ответственности по статьям 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики) и 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

Также, в соответствии с проектом постановления, МВД, Минюст, ФСБ, Росгвардия и Роскомнадзор обязаны пресекать противоправную агитацию (в том числе экстремистской направленности), предотвращать изготовление незаконных предвыборных агитматериалов и изымать их, устанавливать изготовителей и распространителей таких материалов и источники их оплаты.

Помимо этого, на Минюст, МВД и Федеральную налоговую службу возложена функция проверок сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, с последующей передачей в ЦИК информации о результатах таких проверок.

Роскомнадзору предписывается обеспечить направление в суд материалов об административных правонарушениях в отношении средств массовой информации, нарушивших требования закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", закона "О выборах Президента РФ" в ходе информационного обеспечения выборов.

Ведомство также обязано проводить при необходимости анализ содержания продукции СМИ, с целью определения ее соответствия требованиям законодательства РФ.

Министерству иностранных дел поручается оказывать избиркомам содействие в получении сведений о наличии у кандидатов на должность президента гражданства иностранного государства либо вида на жительство в другой стране.

"Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении выборов президента РФ, в том числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах", - говорится в документе.

В нем содержится еще ряд распоряжений, связанных с организацией подготовки и проведения президентских выборов 18 марта 2018 года, в том числе выделением средств, составлением списков избирателей, обеспечением правопорядка и пожарной безопасности, трансляцией процедуры голосования в интернете.

Накануне сайт Минюста сообщил, что ведомство подготовило проект постановления правительства РФ, в рамках которого определяются направления реализации активного избирательного права во время проведения выборов президента РФ.