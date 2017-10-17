Пьяный водитель маршрутки с пассажирами задержан в Иркутской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Черемховском районе Иркутской области водителя маршрутного микроавтобуса, который в пьяном виде перевозил пассажиров, сообщила во вторник пресс-служба uлавного управления МВД по региону.

Микроавтобус ехал по маршруту Иркутск - Залари. В салоне находилось девять пассажиров.

По данным полиции, водитель не только управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, но и перевозил пассажиров на коммерческой основе без государственной регистрации, без специального контрольного устройства "тахограф" и без путевого листа.

Находившийся за рулем житель Заларинского района утверждает, что якобы употреблял спиртное за день до поездки, когда ремонтировал микроавтобус в Иркутске. По его словам, для того, чтобы не возвращаться домой "впустую", решил подвезти пассажиров.

"Водителю грозит лишение водительских прав на 1,5 года и административный штраф", - отмечается в сообщении.

Расстояние между Иркутском и райцентром Залари по трассе составляет 215 км, время в пути - около трех часов.