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Расстрелявший двух бомжей житель Челябинска явился с повинной

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Житель Челябинска, обстрелявший двух бездомных, которых заподозрил в краже со своего садового участка, явился с повинной в следственные органы, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь регионального СУ СКР Владимир Шишков во вторник.

"Мужчина сам пришел в следственный отдел по Советскому району и рассказал, что выстрелил в них из травматического пистолета, потому что подозревал их в краже. Накануне у него обокрали участок, и кто-то рассказал ему, что именно эти двое причастны к кражам. Он решил сам с ними разобраться", - уточнил В.Шишков.

Как сообщалось, следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства в одном из садовых товариществ Челябинска бездомного мужчины и ранения его товарища.

Погибший скончался от ранения в голову, у второго ранение в плечо.

Дело возбуждено по ч.1 ст.105 (убийство), п."д" ч.2 ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Теги: Челябинская область
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