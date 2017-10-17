В Чувашии суд вынес приговор двум хирургам за смерть четырехлетнего пациента

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Суд в Чувашии вынес обвинительный приговор двум врачам-детским хирургам республиканской детской клинической больницы, сообщает региональное СУ СКР во вторник.

По версии следствия, в ночь на 9 февраля медики находились на дежурстве, когда в больницу поступил четырехлетний мальчик. Хирурги "ненадлежащим образом провели его осмотр", не провели необходимые исследования и "недооценили данные рентгенологического и ультразвуковых исследований о наличии объективных признаков развития у него острой кишечной непроходимости и перитонита".

"В результате они не установили правильный диагноз, не выбрали правильную тактику лечения и не произвели пациенту экстренную хирургическую операцию для устранения кишечной непроходимости, гангрены и перитонита", - отмечается в сообщении.

В результате спустя несколько часов ребенок скончался.

Медики признаны виновными по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Приговором суда им назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы каждому.