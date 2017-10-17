Российский МИД собрался объяснить США неприемлемость их подхода к ИЯП

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Выдвигаемые США идеи по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) могут полностью разрушить соглашение, в Москве будут вновь и вновь объяснять американским коллегам неприемлемость их подхода, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас на фоне того обстоятельства, что именно к США была обращена критика, и наша, и иранская, за последнее время, эта страна начинает выдвигать идеи, которые могут де-факто парализовать СВПД или полностью его разрушить при наихудшем развитии событий. Это тревожная тенденция, она, кстати, применяется не только к СВПД", - сказал Рябков, подчеркнув, что действующий документ по иранской ядерной программе (ИЯП) близок к оптимальному.

"Мы будем вновь и вновь объяснять нашим американским коллегам неприемлемость такого подхода, его легковесность с точки зрения недостаточного, неполного просчета последствий, которые могут возникнуть, если эти требования будут выдвигаться и реализовываться Вашингтоном и дальше", - подчеркнул он.

Рябков заявил, что в Москве будут "возвращать на землю" американских дипломатов, разъясняя им отсутствие прямой связи между СВПД и ракетной программой Ирана.

"Если вчитаться в резолюцию 2231, которой был одобрен СВПД, то взаимосвязи прямой и непосредственной между ядерной и ракетной программами в тексте нет. В тексте резолюции 2231 есть лишь призыв к Ирану воздерживаться от пусков ракет, которые спроектированы таким образом, что могут нести ядерное оружие. Каждый из элементов этого положения резолюции трактует ситуацию совсем не так, как это сейчас пытаются представить высшие должностные лица администрации и американские дипломаты", - сказал Рябков журналистам.