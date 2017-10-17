В Смоленской области подростки забили до смерти бездомного

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту насильственной смерти 64-летнего бездомного, забитого до смерти двумя школьниками, расследуют в Смоленской области, сообщила "Интерфаксу" во вторник старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Наталья Зуева.

Информация о том, что в Рославле местные подростки до смерти избили человека без определенного места жительства, появилась в социальных сетях, отметила она.

"Напавших на бездомного было двое: учащиеся местной школы 14 и 15 лет", - уточнила Зуева.

По ее словам, 8 октября мужчина был найден на улице с множественными травмами и госпитализирован, но 11 октября скончался в больнице.

"По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело (ст.111.4 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.